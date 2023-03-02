Наполи оторвался на вершине Серии А на 18 очков и одной ногой уже в четвертьфинале Лиги чемпионов. Неаполитанцы добиваются своих успехов с красивой игрой, что даже ценнее. Какие же причины прорыва?

Наполи – лучшая команда сезона, учитывая объективные показатели. Неаполитанцы идут по лучшему графику во всех топ-лигах (65 очков за 24 матча). Никто не имеет лучшей разницы голов (+43). Такая успешность перенеслась и на Лигу чемпионов, где Наполи сокрушил Ливерпуль и Аякс. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, в чем секрет успеха команды Лучано Спаллетти.

Наполи красиво разбил Айнтрахт и заглядывает в четвертьфинал Лиги чемпионов – Хвича простил с пенальти, но все исправил

Фантастические попадания в новичков

Начать нужно с того, что прорыв почти никто не прогнозировал, поскольку были веские аргументы "против". Наполи летом потерял капитана Лоренцо Инсинье (уехал доигрывать в Торонто), форварда Дриса Мертенса (свободным агентом в Галатасарай), основного хавбека Фабиана Руиса (трансфер в ПСЖ) и лидера обороны Калиду Кулибали (ушел на повышение в Челси).

Каждую потерю неаполитанцы компенсировали трансфером на вход. Однако пришли неизвестные широкой публике исполнители, с которыми общий уровень команды должен был упасть. В итоге не просто не упал, а вырос благодаря находкам спортивного директора Кристиано Джунтоли.

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Хвича Кварацхелия пришел из батумского Динамо за "копейки" и ошеломил ярким футболом. Лучшая инвестиция Европы, если учесть возраст вингера и потенциальную сумму перепродажи, например, в АПЛ. 22-летний грузин за несколько месяцев оправдал потраченные 12 миллионов евро, играя на том уровне, которого ждут от 70-миллионного Мудрика. Кварадона, как его окрестили в Неаполе, – самый молодой футболист, выбивший в этом сезоне дабл-дабл (12 голов + 13 ассистов).

Хвича крутой, но приобретение Кима из Фенербахче имело еще больший эффект. Корейцу нужно было заменить не регрессировавшего Инсинье, а лучшего игрока команды. Кулибали годами был в топе центрбеков Серии А, но Ким сделал потерю сенегальца незаметной. Мин Чже на том же высоком уровне начинает атаки, но быстрее и эффективнее в единоборствах. Наполи омолодил линию обороны, заработал 20 млн и стал сильнее. Фантастический бизнес.

Третий после Холанда и Мбаппе делает разницу

Тактической революции за последний год не последовало. Наполи все еще лидер Серии А за владением и тратит больше всего времени/передач на каждую атаку. Однако все идеи Лучано Спаллетти заработали более эффективно. Тренер еще раньше заложил базу для позиционных атак – команда уже в прошлом сезоне лучше всех контролировала мяч и искусно разбивала прессинг. Грамотное взаимодействие в треугольниках на флангах было стабильным источником моментов.

Napoli's wide triangles rotate within rigid zones but do so fluidly. A circulatory option, the wing, and the half space between the lines is *ALWAYS* occupied.



That fluid rigidity enables the optimal balance of A) repeatability & B) unpredictability.pic.twitter.com/HNEj9yqZzK — EBL (@EBL2017) January 26, 2023

Но Наполи выглядел предсказуемым, искусственно замедляя свои атаки. В текущем сезоне появилась опция быстрых выпадов, которые усложняют соперникам оборону. Определяющим в этом аспекте стал размен Инсинье на Кварацхелию. Если экс-капитан получал мяч исключительно в ноги, то Хвича опасен на пространстве. Грузин терроризирует оппонентов непредсказуемым дриблингом. Теперь с левого фланга не только прилетают подачи на дальнюю штангу. Квара может сместиться в центр и ударить в стиле Коноплянки (сорри за такой референс), может пойти в обыгрыш по бровке и прострелить, может на скорости разыграть стенку, может пяткой сбросить под удар.

Не менее ценен универсализм Осимхена. Летом 2020-го казалось, что Наполи сильно переплачивает – 70 миллионов евро за форварда, который за два года до этого переболел малярией и провел всего один ударный сезон во Франции. Начало неапольской карьеры также не задалось: травма плеча, коронавирус, тяжелое столкновение с переломом скулы. Виктор очень много пропустил.

Но вот нигериец наконец-то проводит полноценный сезон без серьезных проблем со здоровьем. И получает статус третьего лучшего форварда Европы после Мбаппе и Холанда. Уже больше месяца он не уходит с поля без голов. Осимхен шикарно работает без мяча – находит слепые зоны у защитников и атакует свободное пространство. Виктор любит получать мяч на скорости, хорошо разбирается в штрафной (19 голов в Серии А – все из пределов штрафной), а также освобождает зоны партнерам, вытаскивая за собой оппонентов. Кроме того, Осимхен начинает прессинг команды, который в этой кампании особенно эффективен.

Баланс, глубина и разделение ролей

Спаллетти – не догматичный тренер. Он по своей философии ближе к Анчелотти, чем к Гвардиоле, Клоппу, Тен Хагу или даже Конте. Лучано не подгоняет футболистов под определенные профили, а строит команду вокруг сильных сторон своих исполнителей и дает пространство для импровизации. А большинство этих исполнителей показывают лучший футбол в карьере, прыгая выше головы. У Наполи сформировался идеальный баланс с распределением ролей.

Неаполитанцы любят, когда их прессингуют. В полузащите есть мастера по противодействию. Станислав Лоботка – Жоржиньо на минималках – отрезает соперников передачами и задает направление атакам. Франк Замбо-Ангисса прекрасно чувствует себя под давлением, продвигая мяч на рывках. И имеет хорошую альтернативу в лице Ндомбеле. Пётр Зелиньски активнее без мяча, а во время атак врывается в штрафную с глубины и отвечает за второй темп.

Левый защитник (в основном Руй) больше поддерживает атаку, получая зону во время смещений Кварацхелии в центр. А на противоположном фланге Ди Лоренцо остается глубже для розыгрышей. Правый край атаки, где чередуются Политано и Лосано, можно назвать слабым звеном, но в плей-офф Лиги чемпионов против Айнтрахта мексиканец неожиданно стал лучшим на поле.

Не стоит недооценивать роль джокеров. Джованни Симеоне пользуется шансами по полной, забивая победные голы Милану и Роме. Элиф Эльмас готов подстраховать любую позицию (6+1 – отлично для запасного). А еще нужно отметить хорошую оборону на стандартах – Наполи за весь чемпионат пропустил всего один гол.

Выстраданное Скудетто на фоне кризиса конкурентов

"Марадона бы нами гордился", – сказал Лучано Спаллетти после избиения Аякса в Лиге чемпионов. Наполи берет стабильностью и периодически дает зрелище. 5:1 с Ювентусом, 4:1 с Ливерпулем. Эффектность и эффективность в одном флаконе. Только два поражения за весь сезон: по пенальти от Кремонезе в Кубке Италии и от Ливерпуля в ЛЧ, когда турнирные задачи были решены.

Помогают обстоятельства, ведь Наполи проходит сезон фактически без травм, а у конкурентов – проблемы. Милан и Ювентус страдают из-за травм (+ штраф для Юве), Интер сильно прогадал со ставкой на Лукаку (+ ряд неудачных решений тренера), Аталанта устроила перестройку, а Рома в плену примитивности Моуринью. Поэтому сформировался 18-очковый отрыв, который растерять нереально. Скудетто в кармане. В Лиге чемпионов также повезло с кризисными Ливерпулем и Аяксом, а затем с франкфуртским жребием на 1/8.

Наполи выстрадал это везение – за последние 10 лет "партенопеи" не раз подбирались к Скудетто в упор, демонстрируя чемпионский футбол. В этот раз тоже висело ожидание, когда они посыпятся. "Это же Наполи..." Но команда сохранила игровую и ментальную стабильность. Лучано Спаллетти даже избежал привычного зимнего спада. Наполи красиво летит к первому чемпионству за 33 года, первому со времен Диего Армандо.