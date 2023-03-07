Колишній суперник СК Дніпра-1 по груповому етапу Ліги конференцій доволі впевнено переграв Лаціо у Римі (2:1), зробивши вагому заявку на вихід у чвертьфінал. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У ці дні навряд чи комусь цікаві футбольні новини, але треба якось відволікатись. Можливо, саме тому УЄФА поставило матч 1/8 фіналу Ліги конференцій між Лаціо та АЗ на вівторок, перед поєдинками ЛЧ. Хоча більш ймовірною причиною стало проведення зустрічі в Римі, на Стадіо Олімпіко – в четвер тут же зіграє Рома.

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Господарі непогано розпочали поєдинок. Вже на 2-й хвилині Дзакканьї пройшов опонента на лівому фланзі й покотив у центр штрафного, однак Мілінковіч-Савіч пробив повз праву стійку. На 18-й хвилині Дзакканьї повторив спробу – і цього разу на замиканні опинився Педро.

Корпус нападника був розташований невдало для пострілу в дальній кут, однак він влучив! 1:0! Таким чином, іспанець став першим футболістом, якому вдалося відзначитись у плей-офф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Втім, поступово АЗ вирівняв хід зустрічі, почавши створювати свої моменти. Особливо ефективно працював пресинг нідерландців. Римляни часто втрачали м'яч на власній половині поля, що ледь не завершилось голом на 31-й хвилині – Карлссон отримав пас і пробив метрів з 10-ти під ближню стійку. Машиміану парирував!

Втім, перед перервою йому таки довелося виймати м'яч із сітки. "Орли" знову помилились на стадії білд-апу, дозволивши АЗ провести швидку атаку. Ефектна комбінація завершилась передачею Карлссона з лівого флангу в карний майданчик, після якої Павлідіс прошив голкіпера. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

В другому таймі проблеми з подолання пресингу алкмаарців не зникли. Як наслідок, на 63-й хвилині Лаціо пропустив другий гол, вельми схожий на перший – тільки тепер Карлоссона на лівому куті штрафного замикав Керкез. 1:2!

На жаль для вболівальників "орлів", господарі нічим не відповіли в основний час. Низка дальніх ударів не становила особливої небезпеки для голкіпера АЗ, і лише на 2-й компенсованій Весіно зарядив у праву дев'ятку. Раян впорався. Гості впевнено захищались і, зрештою, довели матч до вольової перемоги!

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