Лучший бомбардир Лацио Чиро Иммобиле получил еще одну травму, из-за которой пропустит минимум два следующих матча.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле пропустил последнюю тренировку в общей группе из-за очередной травмы. Как информирует официальный сайт римского клуба, капитана "орлов" снова беспокоит левое бедро.

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Иммобиле точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги конференций с АЗ, а также субботний матч 26 тура Серии А с Болоньей. Он постарается восстановиться к ответной встрече с АЗ и последующей игре с Ромой в чемпионате.

Согласно Gazzetta dello Sport, нынешняя травма Иммобиле стала для него пятой в этом сезоне.

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