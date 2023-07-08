"Для начала я хочу сказать, что доволен неделей, в течение которой мы работали в Нидерландах. Игроки прилагают все усилия, чтобы стать лучше, более подготовленными, и это то, что пригодилось в этом матче. Мы надеялись, что некоторые из игроков сборной будут готовы приехать сюда раньше, но Украина достигала успеха, поэтому это положительный момент для Украины и небольшая проблема для меня, поскольку у нас меньше игроков.

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Считаю, футболисты, которые играли сегодня, хорошо себя проявили, старались делать то, над чем мы работали в течение недели. Поэтому я доволен первой игрой и первым впечатлением от игры команды. Когда прибудут сборники? Они прибудут на этой неделе, поэтому я надеюсь, что они все еще в форме, без особых проблем после Евро. Поэтому я жду их, команда ждет их, чтобы у нас было больше выбора в следующих играх.

Главной задачей для игроков было играть вместе, играть как команда. Мы знали, что будет трудно из-за высокой температуры, но также и из-за того, что у нас было немного тренировок. Я сказал им сосредоточиться на командной игре, быть внимательными и поддерживать друг друга, когда становится сложно.

Ранняя замена Конопли? Была небольшая проблема, он что-то почувствовал, так что в ближайшие дни посмотрим, в чем дело. У них, как я уже говорил, небольшие проблемы, и мы не хотели рисковать ими в этой игре. У нас длинное межсезонье, также в конце месяца начнется чемпионат Украины.

Хотя сегодня это не помогло, мы хотим играть в быстрый футбол, в комбинационный футбол, а комбинации будут способствовать хорошим быстрым атакам и голам", – поделился ван Леувен в комментарии официальному сайту Шахтера.

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