"Спершу я хочу сказати, що задоволений тижнем, протягом якого ми працювали в Нідерландах. Гравці докладають усіх зусиль, щоб стати кращими, більш підготовленими, і це те, що стало в пригоді у цьому матчі. Ми сподівалися, що деякі з гравців збірної будуть готові приїхати сюди раніше, але Україна досягала успіху, тож це позитивний момент для України та невеличка проблема для мене, оскільки в нас менше гравців.

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Вважаю, футболісти, які грали сьогодні, добре себе проявили, старалися робити те, над чим ми працювали протягом тижня. Тому я задоволений першою грою і першим враженням від гри команди. Коли прибудуть збірники? Вони прибудуть цього тижня, тож я сподіваюся, що вони все ще у формі, без особливих проблем після Євро. Тому я чекаю на них, команда чекає на них, щоб у нас було більше вибору в наступних іграх.

Головним завданням для гравців було грати разом, грати як команда. Ми знали, що буде важко через високу температуру, але також і через те, що в нас було небагато тренувань. Я сказав їм зосередитися на командній грі, бути уважними та підтримувати один одного, коли стає складно.

Рання заміна Коноплі? Була невелика проблема, він щось відчув, тож найближчими днями подивимося, в чому справа. У них, як я вже казав, невеликі проблеми, і ми не хотіли ризикувати ними в цій грі. У нас довге міжсезоння, також наприкінці місяця почнеться чемпіонат України.

Хоча сьогодні це не допомогло, ми хочемо грати у швидкий футбол, у комбінаційний футбол, а комбінації будуть сприяти гарним швидким атакам і голам", – поділився ван Леувен в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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