Шахтер расписал фееричную ничью с АЗ Алкмаар в первом матче с Патриком ван Леувеном во главе. Смотрите видео голов и обзор встречи АЗ – Шахтер на "Футбол 24".

Товарищеский матч 08 07 2023

АЗ Алкмаар – Шахтер – 3:3

Голы: Де Вит, 9, Бараси, 48, Рубен ван Боммель, 65 – Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76

АЗ повел в счете на 9 минуте – Де Вит сумел переправить мяч в ворота (команда из Алкмаара имела еще 2 момента в этой же атаке). Шахтер ответил на 17 минуте – Зубков обработал шикарную передачу Ракицкого, обыграл вратаря и сравнял счет.

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Нидерландская команда создала несколько моментов в первом тайме, но на перерыв команды ушли при счете 1:1. На старте второй половины АЗ и Шахтер обменялись голами – Бараси замкнул подачу с углового, а Бондарь ответил голом после навеса со штрафного. Ван Боммель на 65 минуте снова вывел АЗ вперед, но Келси на 76-ой поставил точку во встрече.