"Авторитаризм? Это правильно, здесь есть стабильность", – Нойок – о жизни в Беларуси

Полузащитник Динамо Брест Александр Нойок рассказал о жизни в Беларуси, в которой царит авторитарный режим.

"Мне нравится жить в Беларуси. Очень хорошая страна для жизни, спокойная, размеренная, без криминала, коррупции. Мне очень нравится. В Минске купил себе квартиру, поэтому уже минчанин.

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Нравится ли мне именно такая форма правления, когда есть Лукашенко и ничего не меняется? Только такая. Это правильно – люди привыкают, тут есть стабильность какая-то. У меня мама сюда приезжает и ощущает эту разницу – в продуктах, жизни, спокойствии.

Авторитаризм? Поверьте, это не так. Вам надо приехать и пожить в Минске. Тебе здесь нигде не откажут в социальной сфере, люди тебе тут всегда улыбнутся и помогут. Город расстраивается, районы новые, много социальных программ – футбол, плавание, балет для детей, хоккей хорошо развит. Если есть талантливый парень, то тут сразу: давай-давай, иди и работай – все бесплатно.

Тут есть стабильность. Ты знаешь, что получишь свою зарплату, твой труд оценивается пускай и не большими деньгами (по меркам чемпионата Украины до кризиса), но они платятся.

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Все считают, что чемпионат тут гораздо слабее украинского, но мне кажется, что белорусскому чемпионату не хватает медийности, не хватает картинки, инфрастктуры стадионов. Но это все в будущем, а чемпионат тут бойцовский, с хорошими футболистами.

Не так все развито, но это решаемый вопрос. Мы вот играли против польской Легии товарищеский матч – были на голову выше. Но когда смотришь картинку чемпионата Польши – у них есть там ускорения мяча, VAR", – сказал Нойок Sport Arena.