"Авторитаризм? Це правильно, тут є стабільність", – Нойок – про життя в Білорусі

Півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок розповів про життя в Білорусі, в якій панує авторитарний режим.

"Мені подобається жити в Білорусі. Дуже хороша країна для життя, спокійна, розмірена, без криміналу, корупції. Мені дуже подобається. У Мінську купив собі квартиру, тому вже мінчанин.

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Чи подобається мені саме така форма правління, коли є Лукашенко і нічого не змінюється? Тільки така. Це правильно – люди звикають, тут є стабільність якась. У мене мама сюди приїжджає і відчуває цю різницю – в продуктах, житті, спокої.

Авторитаризм? Повірте, це не так. Вам треба приїхати і пожити в Мінську. Тобі тут ніде не відмовлять у соціальній сфері, люди тобі тут завжди посміхнуться і допоможуть. Місто розбудовується, райони нові, багато соціальних програм – футбол, плавання, балет для дітей, хокей добре розвинений. Якщо є талановитий хлопець, то тут відразу: давай-давай, іди і працюй – все безкоштовно.

Тут є стабільність. Ти знаєш, що отримаєш свою зарплату, твоя праця оцінюється нехай і не великими грошима (за мірками чемпіонату України до кризи), але вони сплачуються.

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Всі вважають, що чемпіонат тут набагато слабший, ніж український, але мені здається, що білоруському чемпіонату не вистачає медійності, не вистачає картинки, інфрастктури стадіонів. Але це все в майбутньому, а чемпіонат тут бійцівський, з хорошими футболістами.

Не так все розвинене, але це можна вирішити. Ми ось грали проти польської Легії товариський матч – були на голову вищі. Але коли дивишся картинку чемпіонату Польщі – у них є там прискорення м'яча, VAR", – сказав Нойок Sport Arena.