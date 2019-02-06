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Леоненко: У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая

15:28 83 Читати українською
Леоненко: У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая
Виктор Леоненко / соцсети

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал свое мнение относительно переезда украинских футболистов в Россию.

"Ракицкий может затеряться в Зените чисто по футбольным причинам – просто не потянет, в Шахтере линия защиты слабее.

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К тому же есть и политические моменты, наши патриоты уже начинают возмущаться. У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая. У него квартира в Москве и играл он в московском Динамо у Газзаева.

Не надо забывать, что в первую очередь футболистам семью кормить надо. По крайней мере, с этой задачей Ярослав Ракицкий точно справится", – цитирует Леоненко sobesednik.ru.

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Теги
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Россия Виктор Леоненко Юрий Калитвинцев Юрий Калитвинцев
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