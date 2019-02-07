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"Принципиально отказался от российского рубля", – Прийма рассказал, как мог перейти в Кубань в 2014 году

12:37 44 Читати українською
"Принципиально отказался от российского рубля", – Прийма рассказал, как мог перейти в Кубань в 2014 году
Василий Прийма (справа) / соцсети

Украинский защитник Василий Прийма рассказал, как его приглашала Кубань Краснодар после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

"В 2014 году я принципиально отказался от российского рубля, от большой зарплаты. Кубань предлагала мне оклад вдвое больший, нежели я зарабатывал в Торино. Поэтому переход Ярослава Ракицкого в Зенит я не критикую, но и не одобряю. Я не в праве никого осуждать, но своё решение не поменял бы и сейчас. Принципиально.

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После расторжения контракта с Зарей у меня было много вариантов, хочу поблагодарить все клубы, которые вышли на меня со своими предложениями. Я уже определился с местом продолжения карьеры. Назвать конкретную команду не могу, всё узнаете через несколько дней. Но скажу, что это команда не из Украины", – цитирует Прийму FootBoom.

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Теги
Василий Прийма Василий Прийма Зенит Зенит Кубань Кубань Россия Украинцы за рубежом Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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