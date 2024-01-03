Экс-бомбардир Днепра Никола Калинич не намерен завершать игровую карьеру. Через несколько дней форварду исполнится 36 лет, и несмотря на паузу в несколько месяцев, он нашёл себе клуб. Вернуть Калинича в свои ряды согласился Хайдук, последний клуб Николы. Прежде чем подписывать с Калиничем контракт до конца сезона, боссы "майстори" поставили перед игроком условие – набрать форму посредством индивидуальных тренировок.

Экс-звезда Днепра оригинально помогала собирать средства для Украины во время матча Шахтера

Согласно порталу Index, зарплата Калинича в Сплите составит 1 евро. "Никола хочет помочь Хайдуку выиграть чемпионский титул, и это единственная причина, по которой он вернулся", – заявил спортивный директор клуба Миндаугас Николичюс. Экс-форвард сборной Хорватии начал свою профессиональную карьеру в Хайдуке, откуда в 2009 году перешёл в Блэкберн за 7 миллионов евро.

После 19 сыгранных матчей Хайдук лидирует в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

Яремчук дебютным голом в Примере начал избиение Вильярреала – украинец использовал шанс и заработал высокие оценки