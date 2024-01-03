Екс-бомбардир Дніпра Нікола Калініч не має наміру завершувати ігрову кар'єру. За кілька днів форварду виповниться 36 років, і незважаючи на паузу в кілька місяців, він знайшов собі клуб. Повернути Калініча до своїх лав погодився Хайдук, останній клуб Ніколи. Перш ніж підписувати з Калінічем контракт до кінця сезону, боси "майсторі" поставили перед гравцем умову – набрати форму за допомогою індивідуальних тренувань.

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Згідно з порталом Index, зарплата Калініча в Спліті складе 1 євро. "Нікола хоче допомогти Хайдуку виграти чемпіонський титул, і це єдина причина, через яку він повернувся", – заявив спортивний директор клубу Міндаугас Ніколічюс. Екс-форвард збірної Хорватії розпочав свою професійну кар'єру в Хайдуку, звідки 2009 року перейшов у Блекберн за 7 мільйонів євро.

Після 19 зіграних матчів Хайдук лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Хорватії.

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