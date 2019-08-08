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Авангард получил техническое поражение за матч с Прикарпатьем, – СМИ

14:05 121 Читати українською
Авангард получил техническое поражение за матч с Прикарпатьем, – СМИ
Прикарпатье – Авангард / Фото ФК Авангард

Краматорский Авангард жестко поплатился за нарушение регламента Первой лиги.

 

КДК УАФ решил применить санкции к Авангарду. Краматорский клуб накажут техническим поражением, сообщает Sport Arena.

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Дело в том, что в матче второго тура Первой лиги Прикарпатье – Авангард (2:2) в составе гостей на поле появился незаявленный игрок – Владислав Савин.

После поединка представители Прикарпатья пожаловались на соперника в КДК. Официального оглашения результатов расследования от Контрольно-дисциплинарного комитета нет.

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Авангард Авангард Первая лига Прикарпатье Прикарпатье Владислав Савин Владислав Савин Прикарпатье - Авангард
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