Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця

Футбол 24" фантазує на тему нових придбань закарпатського Минаю, які анонсував спортивний директор команди Михайло Кополовець.

"У мене є безліч креативних ідей, які б я реалізував у житті. Тепер маю всі можливості їх втілити. Відразу кажу: чекайте на сюрпризи! І нові цікаві трансфери", – заявив Михайло Кополовець, посівши у листопаді минулого року посаду спортивного директора футбольного клубу Минай.

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Уявімо, що всі мрії стали реальністю і тепер у клубному автобусі Артем Мілевський робить селфі у нових окулярах. Він неохоче слухає Федецького, який ходить вздовж автобуса, роздаючи всім аркуші паперу для складання нової політичної програми. Так би мовити, хоче почути голос народу. На виборах не "проканало", тому Артем вирішив поки повернутися у футбол. Коноплянка з Кополовцем на задніх сидіннях грають у "Дурня" на бажання: Жека цілував голову Кобіну, обливав водою Гладкого, а Мішаня всю дорогу повинен був говорити до Браніслава Івановіча лише закарпатським діалектом і "влетів" на 40 віджимань, після яких ще 5 хвилин не хотів підійматись з підлоги.

Ігор Худоб’як читав книгу і лише час від часу піднімав голову, щоб подивитися на всю цю фантасмагорію. Денис Кожанов з Рустамом Худжамовим "рубалися" у "морський бій". Гра супроводжувалася коментарями воротаря на кшталт "Нащо мені напружуватись, якщо ти ніяк влучити не можеш. Клітинки – не ворота, мав би влучати". За це отримував запотиличники. Івановіч взагалі, якщо чесно, не розумів, що він тут забув і вес час запитував: "Ви не бачили мій паспорт?".

Кополовець поділився амбітними планами Миная

За всіма своїми підопічними наглядав головний тренер Минаю – В’ячеслав Грозний. Він якраз робив замітки перед матчем з Ювентусом. З таким складом гріх було б не грати у Лізі Чемпіонів. Тепер треба здолати італійців і вийти до 1/4 фіналу.

Команда мрії Кополовця готова. Давайте поглянемо, як же доля занесла всіх цих футболістів у Минай.

Артем Федецький

Михайло Кополовець: "У нас на прицілі Артем Федецький. Але що вдієш – він у політику зібрався. Коли в Артема виникли нюанси у Карпатах, я одразу запропонував йому завершити кар'єру у Минаї".

У футболіста не вийшло пройти у Верховну раду від партії "Слуга народу". 118 округ Львівської області не зумів розгледіти у Артема талант політика. Федецький вирішив повернутися у футбол, де на вході чекав Кополовець з контрактом у руках.

Гравець на футбольному полі відповідає за захист воріт. "Суперник – не пройде!" – саме під таким гаслом Федецький виходить на футбольне поле.

Сума трансферу: на майбутніх виборах голос Кополовця та усієї його родини.

Номер: 3 – місце, яке Артем посів на виборах у 118 окрузі.

Преміальні: на етапі перемовин.

Євген Коноплянка

Кополовець: "У Минай він приїде однозначно – я з ним спілкувався на цю тему. "Мишаня, не спеши меня списывать. Я приеду, но дай еще поиграть". Йому ж зараз лише 29. Він ще може підписати хороший контракт. А Минай тим часом, можливо, вийде у Вищу лігу".

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Проблеми у Шальке підштовхнули нашого українця на роздуми про своє майбутнє. Після цього у Євгена було ще декілька клубів, але йому не щастило з тренерами. Думаючи про своє життя перед сном, він згадав розмову з Михайлом. Ось, де його точно будуть чекати і приймуть з найщирішими обіймами та ще й вином пригостять.

Сума трансферу: дозвіл жартувати над партнерами, місце у команді КВН та раз на місяць – цьомчики від Ротаня.

Номер: побіг виривати футболку з числом 10.

Преміальні: борщ і футболка Мессі.

Браніслав Івановіч

"Івановіч пообіцяв приїхати в Минай. "Приїдеш до нас?" – "Міша, буду їхати через Україну – обов'язково заскочу", – розповідав про зустріч з сербським футболістом Михайло Кополовець.

Настав той час, коли шлях Івановіча все ж пролягав через нашу неньку. По "прекрасній" дорозі, де час від часу трапляється асфальт, вирішив завітати у гості до українця. Обіцянки треба виконувати. Гуляли весело і гучно, але вранці було вже не так солодко. Браніслав побачив, що спить в обіймах з контрактом, який підписав з Минаєм, а паспорт десь зник.

Сума трансферу: талони на харчування у місцевому закладі.

Номер: 6 – стільки місяців діє контракт з Минаєм.

Преміальні: плескавіца (сербська національна страва).

Олександр Гладкий

"Я його дуже поважаю. Хотілося б, щоб такий футболіст, як Саня, приїхав трохи пограти за Минай. Це реально вовк у футболі", – так оцінив гравця спортивний директор клубу.

В гостях добре, а вдома краще. До такого висновку дійшов і український нападник, який останні сезони провів у чемпіонаті Туреччини. Його кар’єра – це суцільний досвід. Минаю точно допоможе футболіст, який у свій час побував по дві сторони барикад – у Шахтарі та Динамо. Разом з Мілевським вони колотять голи в атаці Минаю, як ненормальні.

Сума трансферу: місце у стартовому складі.

Номер: 7 – у Минаї розкрився по-новому і став нестримний, як Роналду.

Преміальні: єдиний футболіст у команді, який отримує гроші.

Ігор Худоб’як

Ще один заморський мандрівник. Український футболіст вирішив повернутися поближче до рідної землі з Кіпру. Все-таки родом з Івано-Франківська, а додому, як відомо, завжди тягне. Худоб’як побачив, що у Минаї збирається серйозна банда, яка готова розривати і навести шуму у футбольній Україні. І зійшлися дві зірки Карпат воєдино – Ігорко і Мішаня. Домовились, що півзахисник пограє 6 місяців, а далі як піде. Тепер ганяє по правій бровці поля, роздаючи гольові передачі на нападників і час від часу сам забиває шедеври.

Сума трансферу: один вечір ностальгії з Кополовцем.

Номер: традиційна 16-ка.

Преміальні: абонемент у найближчий аквапарк для сімейного відпочинку. Двоє дітей, як не як.

Артем Мілевський

In vino veritas – істина у вині! Кополовець якось сказав: "Ми б йому налили непогано. У нас тут вина хватає. Він би навіть преміальні міг вином тут отримувати…бочками". Думаю не варто навіть і говорити, що від такої пропозиції футболіст не міг відмовитися. Вино, хороша компанія і футбол – що ще може бути кращим? Грай лише у своє задоволення і забивай, приносячи результат команді. Мілевський любить, щоб про нього говорили, а про зірковий Минай точно мовчати не будуть.

Сума трансферу: 3 бочки вина.

Номер: 34 – вік футболіста. Хоче показати, що це не заважає йому забивати і планує у 37 грати, як Златан Ібрагімовіч.

Преміальні: вино і білоруський сир.

Денис Кожанов і Рустам Худжанов

"Худжамов класний воротар, я б його звичайно запросив. А Кожанов зараз непогано грає у Волині. Класно забиває", – говорить Кополовець.

Голкіпер не чекав офіційного запрошення і сам приїхав, бо команді без воротаря буде складно. По дорозі на базу зустрів Дениса, який якраз йшов в гості до Кополовця. Мішаня, побачивши їх, швиденько побіг за контрактами і дав знак кухні готувати грандіозну вечерю. Плюс два футболісти у команді. Кополовець на хвильку задумався, звідки ж стільки грошей на зарплату взяти, а потім згадав, що продажі футболок будуть шаленими, як і кількість вболівальників на трибунах. Прорвемося!

Сума трансферу: найкращі місця у автобусі.

Номер: Рустам – 12, а Денис – 29 – думає, що він щасливий.

Преміальні: інформація засекречена.

В’ячеслав Грозний (тренер)

"Мені подобається Моурінью. Він хоче весь час перемагати. Я теж хочу перемагати. По амбіціях я, як він" .

Просто ідеальний кандидат на пост головного тренера цієї команди. Минай буде грати під його керівництвом у реальний футбол. І післяматчеві прес-конференції точно будуть цікавими. У помічники він взяв Валися Кобіна. Ви просто уявіть, наскільки це потужний дует. Ну тримайся, Україна, Минай йде!

Саме так виглядає команда мрії спортивного директора Михайла Кополовця. Він хоче бачити поруч з собою людей з хорошим характером, у яких не буде непотрібних "понтів". Кожен з футболістів – особистість. Такий Минай точно не залишить байдужим кожного і стане справжньою прикрасою українського футболу. Ех, нехай мрії Кополовця здійсняться!

Софія Дорощук, спеціально для Футбол 24

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