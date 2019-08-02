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Первая лига: Авангард в меньшинстве вырвал ничью у Прикарпатья

20:38 53 Читати українською
Первая лига: Авангард в меньшинстве вырвал ничью у Прикарпатья
ФК Авангард / Сайт клуба

Состоялся поединок второго тура Первой лиги между Прикарпатьем и Авангардом.

 

Чемпионат Украины, Первая лига, 2 тур

Прикарпатье – Авангард – 2:2

Голы: Барчук, 12 Худобяк, 70 – Сеницкий, 34, Кириенко, 81

Удаление: Ульянов, 62 (Авангард)

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Состоялся поединок второго тура Первой Лиги Украины, где Прикарпатье принимало Авангард. В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при счете 1:1.

В середине второго тайма краматорская команда осталась в меньшинстве, а через две минуты Худобяк вывел Прикарпатье вперед. Правда, Авангард смог отыграться за 9 минут до окончания основого времени.

Следовательно, ничья – 2:2. После двух сыгранных матчей обе команды имеют по 4 очка и находятся на первом и втором месте, ведь другие коллективы проведут свои поединки позже.

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Авангард Авангард Первая лига Прикарпатье Прикарпатье Прикарпатье - Авангард
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