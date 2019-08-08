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Авангард отримав технічну поразку за матч з Прикарпаттям, – ЗМІ

14:03 719 Читать на русском
Авангард отримав технічну поразку за матч з Прикарпаттям, – ЗМІ
Прикарпаття – Авангард / Фото ФК Авангард

Краматорський Авангард жорстко поплатився за порушення регламенту Першої ліги.

 

КДК УАФ вирішив застосувати санкції до Авангарда. Краматорський клуб покарають технічною поразкою, повідомляє Sport Arena.

Перша ліга: Авангард у меншості вирвав нічию у Прикарпаття

Справа в тому, що в матчі другого туру Першої ліги Прикарпаття – Авангард (2:2) у складі гостей на полі з'явився незаявлений гравець – Владислав Савін.

Після поєдинку представники Прикарпаття поскаржились на суперника в КДК. Офіційного оголошення результатів розслідування від Контрольно-дисциплінарного комітету немає.

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Теги
Авангард Авангард Перша ліга Прикарпаття Прикарпаття Владислав Савін Владислав Савін Прикарпаття - Авангард
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