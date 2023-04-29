"Асулонес" официально объявили о назначении Хосе Бордаласа главным тренером до конца сезона.

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Ранее Хетафе уволил Кике Санчеса Флореса, с которым команда не могла выиграть 5 туров подряд и рухнула в зону вылета. Бордалас далеко не чужой человек для пригорода Мадрида. Он возглавлял "асулонес" с 2016 по 2021 годы, пройдя путь от Сегунды до 1/8 финала Лиги Европы, а затем соблазнился приглашением Валенсии.

Следующий матч Хетафе сыграет 30 апреля – битва на поле Эспаньола, прямого конкурента. Отставание от спасительной зоны составляет всего одно очко, поэтому Бордалас вполне может исправить ситуацию за 7 туров.

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