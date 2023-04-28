Украинцу Андрею Лунину не удастся попасть в основу в ближайших матчах.

Основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа пропускал матч с Жироной из-за гастроэнтерита. Как сообщает официальный твиттер клуба, бельгиец вылечился и готов сыграть.

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Главный тренер "сливочных" включил Куртуа в заявку на ближайший матч. Итак, Андрей Лунин вернется на скамейку запасных и на поле против Альмерии не появится.

В текущем сезоне украинец чаще появлялся на поле, чем в прошлые годы. За Реал он провел 12 матчей, в которых пропустил 13 голов. Только в четырех встречах Лунину удалось сохранить свои ворота "сухими". После матча с Жироной, который "сливочные" проиграли со счетом 2:4, украинский голкипер подвергся резкой критике от прессы.

Напомним, что Реал сыграет против Альмерии в субботу, 29 апреля. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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