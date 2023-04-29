Аутсайдер Прімери обрав тренера для порятунку сезону – давній знайомий з єврокубкових часів
Хетафе зробив ставку на найочевидніший варіант для боротьби за виживання.
"Асулонес" офіційно оголосили про призначення Хосе Бордаласа головним тренером до кінця сезону.
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Раніше Хетафе звільнив Кіке Санчеса Флореса, з яким команда не могла виграти 5 турів поспіль і звалилася в зону вильоту. Бордалас далеко не чужа людина для передмістя Мадрида. Він очолював "асулонес" з 2016 по 2021 роки, пройшовши шлях від Сегунди до 1/8 фіналу Ліги Європи, а потім спокусився на запрошення Валенсії.
Наступний матч Хетафе зіграє 30 квітня – битва на полі Еспаньйола, прямого конкурента. Відставання від рятівної зони складає всього одне очко, тому Бордалас цілком може виправити ситуацію за 7 турів.
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