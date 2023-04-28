Осасуна набрала хороший ход, выиграв три из четырех последних матчей в Ла Лиге и приблизившись к зоне ЛЕ на расстояние пяти зачетных баллов. Победа над Реал Сосьедадом в родных стенах могла бы вернуть памплонцев в борьбу за еврокубки. Впрочем, все пошло наперекосяк уже на 6-й минуте.

Именно тогда хозяева пропустили первый гол, причем довольно обидный. Барренечеа Мугуруса ворвался на левый край штрафной и покатил вдоль ворот - голкипер выставил ногу, чтобы отразить прострел, но мяч срикошетил от нее в сетку. 0:1!

В дальнейшем игра была равной во всех смыслах. Команды настреляли почти одинаковое количество ударов, показатель ожидаемых голов почти не отличался, да и по показателю владения преимущества никто не имел. Поединок мог завершиться с любым счетом - впрочем, наваррцы свои моменты не реализовали. Баски же наказали соперника голом Кубо на 90-й минуте. 0:2!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Осасуна осталась на восьмой строчке с 44 очками в активе. Реал Сосьедад держится четвертым, имея в активе 58 зачетных баллов. На 8 больше, чем у ближайшего преследователя (Вильяреала).

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