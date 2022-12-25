Нападающий сборной Бразилии перебрался в АПЛ – первый трансфер нового тренера
Нападающий Матеус Кунья стал первым зимним новичком Вулверхэмптона, который занимает последнее место в АПЛ.
Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Матеуса Куньи из Атлетико.
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Отмечается, что бразилец присоединился к правам аренды. Кунья может стать полноценным игроком "волков" при выполнении некоторых условий, а контракт будет рассчитан до 2027 года.
Добавим, что Матеус провел за Атлетико 17 поединков во всех турнирах, отличившись 2 результативными передачами. Также в его активе 8 матчей в составе сборной Бразилии, но на ЧМ-2022 нападающего не вызвали.
Вулверхэмптон занимает последнее место в АПЛ, отставая от спасительной зоны на 4 очка. В ноябре команду возглавил Хулен Лопетеги, для которого Кунья стал первым официальным усилением.
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