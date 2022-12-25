Нападник Матеус Кунья став першим зимовим новачком Вулверхемптона, який посідає останніє місце в АПЛ.

Вулверхемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Матеуса Куньї з Атлетіко.

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Зазначається, що бразилець приєднався на правах оренди. Кунья може стати повноцінним гравцем "вовків" при виконанні деяких умов, а контракт буде розрахований до 2027 року.

Додамо, що Матеус провів за Атлетіко 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких відзначився 2 результативними передачами. Також в його активі 8 матчів у складі збірної Бразилії, але на ЧС-2022 нападника не викликали.

Вулверхемптон посідає останнє місце в АПЛ, відстаючи від рятівної зони на 4 очки. У листопаді команду очолив Хулен Лопетегі, для якого Кунья став першим офіційним підсиленням.

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