Парижане серьезно заинтересованы в приглашении 21-летнего центрального защитника и готовы выкупить Салиба следующим летом, утверждает Media Foot.

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Арсенал пытается уговорить игрока продлить контракт, истекающий через полгода. У лондонцев есть опция автоматической пролонгации еще на сезон, но они хотят договориться о сделке на гораздо больший срок. Салиба пока навстречу не идет.

Вероятно, француз не забыл, что получал в Арсенале мало шансов. Лишь аренда в Ниццу и Марсель помогла ему громко заявить о себе. Минувшим летом Салиба вернулся в Арсенал и сразу стал незаменимым исполнителем в тактических схемах Микеля Артеты. В нынешнем сезоне сыграл 14 матчей АПЛ, в которых забил 2 гола.

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