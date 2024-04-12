Команды провели достаточно равную игру, если смотреть сугубо на статистику. До перерыва они так и не забили голов, однако всего через минуту после старта второго тайма Аугсбург вышел вперед. "Героем" стал центрбек Униона (Лейте), который с фланга отдал передачу назад – и выкатил пас точно в ноги сопернику.

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Тиц уверенно реализовал выход один на один. На 81-й же минуте преимущество хозяев удвоил Михель, который поддержал контратаку, обыгрался с Майером и пробил с левого края штрафной. 2:0! Именно с этим счетом поединок и подошел к концу.

Аугсбург прервал 2-матчевую беспроигрышную серию и набрал 39 очков, держась на седьмой позиции в турнирной таблице. Унион довел безвыигрышную серию до трех туров, оставаясь в шести зачетных баллах от зоны плей-офф за выживание.

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