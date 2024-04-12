Команди провели досить рівну гру, якщо дивитись суто на статистику. До перерви вони так і не забили голів, однак всього за хвилину після старту другого тайму Аугсбург вийшов уперед. "Героєм" став центрбек Уніона (Лейте), який з флангу віддав передачу назад – і викотив пас точно в ноги супернику.

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Тіц впевнено реалізував вихід віч-на-віч. На 81-й же хвилині перевагу господарів подвоїв Міхель, який підтримав контратаку, обігрався з Майєром і пробив з лівого краю штрафного. 2:0! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця.

Аугсбург перервав 2-матчеву безпрограшну серію й набрав 39 очок, тримаючись на сьомій позиції в турнірній таблиці. Уніон довів безвиграшну серію до трьох турів, залишаючись у шести залікових балах від зони плей-офф за виживання.

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