В понедельник, 8 апреля, Немецкая федерация футбола (DFB) продлила контракт с Фёллером до ЧМ-2026 (включительно). Об этом информирует официальный сайт организации. Согласно Kicker, в такой способ DFB хочет удержать Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера "манншафт".

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"За 14 месяцев, прошедших с момента моего назначения, я понял, что мои обязанности в Немецком футбольном союзе с каждым днем становятся для меня все более и более важными. То, что изначально было чувством долга перед Германией, федерацией и сборной, уже давно стало личным желанием", – отметил Фёллер.

Фёллер присоединился к DFB в 2024 году и именно он настоял на приглашении Нагельсманна на пост главного тренера бундестим. Немецкая федерация футбола хотела бы договориться с Юлианом о продлении контракта до Евро-2024, но сам Нагельсманн не спешит ставить подпись под новым соглашением – в его услугах заинтересована Бавария.

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