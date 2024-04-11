Перед стартом Евро-2024 появляется все больше рейтингов с участниками европейского первенства. На этот раз раскрыли уровень зарплат наставников национальных команд.

Список от Finance Football возглавил Гарет Саутгейт, который за работу в сборной Англии зарабатывает 5,8 млн евро в год. В топ-3 попали Юлиан Нагельсманн (Германия, 4, 8 млн) и Роберто Мартинес (Португалия, 4 млн).

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Что касается Сергея Реброва, то наставник сборной Украины оказался на 14-й строчке. Главный тренер "сине-желтых" зарабатывает 1,25 млн евро в год – столько же получает и наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Соперники Украины оказались на противоположных полюсах. Так, Доменико Тедеско зарабатывает в сборной Бельгии 1,5 млн евро, Словакия выплачивает Франческо Кальцони 540 тысяч евро, а наставник Румынии Эдвард Йорданеску имеет одну из самых низких зарплат турнира – 240 тысяч евро. Ниже только у Вилли Саньйоля во главе сборной Грузии – 200 тысяч.

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