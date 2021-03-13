"Моим любимым игроком был Металлист. Ну как я могу сказать, что мой любимый игрок Соса, а не Жажа, Девич, а не Рыкун, Майдана, а не Торрес?

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Помните тот атомный Металлист, от которого тряслись европейские клубы, не говоря уже о Шахтере и Динамо?

Ко всем игрокам я относился одинаково. Я не мог никого выделить. Я носился с Рыкуном, как с маленьким ребенком, Жажей занимался день и ночь, Тайсоном... Шавьер меньше наносил душевных волнений, был более дисциплинированным. Это была атомная команда", – сказал Ярославский в комментарии программе BurBuzz.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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