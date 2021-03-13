"Атомна команда": Ярославський зізнався, хто з гравців Металіста найбільше потріпав йому нерви
Екс-президент Металіста Олександр Ярославський не зміг виділити єдиного улюбленого футболіста своєї колишньої команди.
"Моїм улюбленим гравцем був Металіст. Ну як я можу сказати, що мій улюблений гравець Соса, а не Жажа, Девіч, а не Рикун, Майдана, а не Торрес?
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Пам'ятаєте той атомний Металіст, від якого тряслися європейські клуби, не кажучи вже про Шахтарі і Динамо?
До всіх гравців я ставився однаково. Я не міг нікого виділити. Я носився з Рикуном, як з маленькою дитиною, Жажею займався день і ніч, Тайсоном... Шав'єр менше завдавав душевних хвилювань, був дисциплінованішим. Це була атомна команда", – сказав Ярославський у коментарі програмі BurBuzz.
Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.
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