"Моїм улюбленим гравцем був Металіст. Ну як я можу сказати, що мій улюблений гравець Соса, а не Жажа, Девіч, а не Рикун, Майдана, а не Торрес?

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Пам'ятаєте той атомний Металіст, від якого тряслися європейські клуби, не кажучи вже про Шахтарі і Динамо?

До всіх гравців я ставився однаково. Я не міг нікого виділити. Я носився з Рикуном, як з маленькою дитиною, Жажею займався день і ніч, Тайсоном... Шав'єр менше завдавав душевних хвилювань, був дисциплінованішим. Це була атомна команда", – сказав Ярославський у коментарі програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

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