"Зарплатная ведомость Металлиста была примерно 23 миллиона долларов в год. А бюджет последние 2-3 года составлял 60 млн долларов, 4,5 миллиона в год.

Ярославский признался, сколько денег вложил в развитие Металлиста – сумма впечатляет

Штрафы? Я не занимался штрафами. Этим занимался Маркевич и Красников. Тем более, что мне штрафы не возвращались. Они крутились в общем котле.

Я никогда не давал премиальные за победу над конкурентом. Я мог после классной игры зайти в раздевалку и тот же Тайсон мог выманить дополнительные 100-150 тысяч долларов на команду. Когда ты приходишь – тебе без разницы, сколько добавить. Когда Жажа забил с 45 метров в ворота Бешикташу – я со стула свалился", – сказал Ярославский в комментарии программе BurBuzz.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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