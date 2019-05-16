Атлетико запретил Гризманну снимать фильм о своем уходе из клуба

Мадридский Атлетико настоял на том, что прощальное видео Антуана Гризманна должно появиться именно на сайте клуба.

Во вторник французский форвард официально объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.

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28-летний игрок записал видеообращение к фанатам "матрасников", которое опубликовали на официальном сайте Атлетико. По информации Cadena SER, мадридский клуб настоял на этом, чтобы избежать повторения прошлогоднего сценария, когда Гризманн объявил, что остается в Атлетико, воспользовавшись услугами посторонних информационных ресурсов.

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Напомним, год назад компания защитника Барселоны Жерара Пике Kosmos Studios сняла для футболиста сборной Франции документальный фильм LaDecisión, в котором Гризманн озвучил свое решение остаться в Мадриде.