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Атлетико запретил Гризманну снимать фильм о своем уходе из клуба

16 мая 17:38 123 Читати українською
Атлетико запретил Гризманну снимать фильм о своем уходе из клуба
Антуан Гризманн / Reuters

Мадридский Атлетико настоял на том, что прощальное видео Антуана Гризманна должно появиться именно на сайте клуба.

Во вторник французский форвард официально объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.

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28-летний игрок записал видеообращение к фанатам "матрасников", которое опубликовали на официальном сайте Атлетико. По информации Cadena SER, мадридский клуб настоял на этом, чтобы избежать повторения прошлогоднего сценария, когда Гризманн объявил, что остается в Атлетико, воспользовавшись услугами посторонних информационных ресурсов.

Гризманн снял прощальное видео для фанатов Атлетико

Напомним, год назад компания защитника Барселоны Жерара Пике Kosmos Studios сняла для футболиста сборной Франции документальный фильм LaDecisión, в котором Гризманн озвучил свое решение остаться в Мадриде.

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Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико
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