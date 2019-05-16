Атлетіко заборонив Грізманну знімати фільм про свій відхід з клубу

Мадридський Атлетіко наполіг на тому, що прощальне відео Антуана Грізманна повинне з'явитись саме на сайті клубу.

У вівторок французький форвард офіційно оголосив про свій відхід з клубу після закінчення сезону.

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28-річний гравець записав відеозвернення до фанатів "матрацників", яке опублікували на офіційному сайті Атлетіко. За інформацією Cadena SER, мадридський клуб наполіг на цьому, щоб уникнути повторення минулорічного сценарію, коли Грізманн оголосив, що залишається в Атлетіко, скориставшись послугами посторонніх інформаційних ресурсів.

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Нагадаємо, рік тому компанія захисника Барселони Жерара Піке Kosmos Studios зняла для футболіста збірної Франції документальний фільм LaDecisión, в якому Грізманн озвучив своє рішення залишитись в Мадриді.