Гризманн согласовал контракт с Барселоной – зарплата форварда существенно уменьшится

Переход нападающего мадридского Атлетико Антуана Гризманна в Барселону приобретает реальные очертания.

28-летний француз согласовал детали личного контракта с "блаугранас", уверяет L'Equipe.

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По информации издания, Гризманн, в частности, согласился на значительное уменьшение зарплаты. По условиям 5-летнего соглашения с Барселоной чемпион мира будет зарабатывать 17 млн ​​евро в год. Это на 6 млн меньше, чем форвард зарабатывает в футболке Атлетико.

В данный момент переход Антуана Гризманна зависит от руководства каталонского клуба. Боссы Барсы взвешивают риски трансфера после того, как нападающий в прошлом году в последний момент решил остаться на Ванда Метрополитано вместо переезда на Камп Ноу.

В нынешнем сезоне в активе Гризманна 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 21 мяч.

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