Атлетико установит памятник Арагонесу возле Ванда Метрополитано – фанаты собрали невероятную сумму

Атлетико почтит память легендарного тренера Луиса Арагонеса. Клуб установит у домашней арены статую наставника.

Мадридский Атлетико планирует почтить память известного испанского тренера Луиса Арагонеса, который умер в 2014 году. "Матрасники" установят его статую у Ванда Метрополитано – домашнего стадиона клуба.

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Клуб вместе фанатами собрал для этого почти 130 тысяч евро. Остаток суммы будет передан на благотворительность, сообщает Marca.

Арагонес выступал за Атлетико во время игровой карьеры, а позже тренировал команду. В обоих статусах становился чемпионом Испании, а во главе национальной сборной выиграл Евро-2008. К слову, именно под руководством Арагонеса Атлетико проиграл Динамо финал Кубка обладателей кубков 1985/86.

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