"Медленная смерть": одна из самых легендарных арен Европы напоминает апокалипсис – ее разрушают на глазах бедных фанов

Знаменитый в прошлом стадион Атлетико Висенте Кальдерон доживает последние дни. Ему осталось чуть больше полугода.

Почти полвека он считался главной изюминкой престижного района Арансуела. Построенный в далеком 1966 году на берегу реки Мансанарес, легендарный Висенте Кальдерон был назван в честь бывшего президента мадридского клуба. Атлетико неизменно проводил здесь свои домашние матчи, пока не перебрался на ультрасовременный Ванда Метрополитано осенью 2017 года.

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Старенький Кальдерон бросили умирать. 55-тысячная арена оказалась ненужной ни клубу, ни городской власти, поэтому решения о сносе знакового сооружения для всего европейского футбола пришлось ждать совсем недолго. Активный демонтаж стадиона начался прошлой зимой. Сейчас его территория напоминает большую строительную площадку, или постапокалиптическую картину, как пишут сами фанаты Атлетико в социальных сетях.

¡NO APTO PARA NOSTÁLGICOS! Así están viviendo los vecinos del VICENTE CALDERÓN su demolición. #JUGONES pic.twitter.com/lNxxuv37pw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2019

Внешний вид дедушки Кальдерона практически не изменился, однако популярный среди болельщиков бар "El Doblete" закрылся практически одновременно с переездом команды на Метрополитано. Еще несколько ресторанов, которые успешно функционировали вблизи арены, также остались без средств к существованию. Многие потеряли работу, бизнес, возможно, даже собственное будущее. Ранее здесь играли большие матчи, тысячи фанов покупали еду и напитки, а теперь все, что напоминает о стадионе – это очень высокий железный забор, который стал приговором для многих.

Continúan las labores de derribo del estadio Vicente Calderón pic.twitter.com/Xxo9McYtss — Europa Press TV (@europapress_tv) July 12, 2019

Соседи арены, с которой связаны наибольшие успехи Атлетико, болезненно переживают безжалостное разрушение каждого нового куска цемента на Висенте Кальдерон: "Этот звук ранит нам душу. Мы просыпаемся под шум бульдозеров, которые сравнивают с землей фактически священное для нас место".

"Мне больно смотреть на то, как обращаются с нашим стадионом, ведь я был свидетелем его строительства", – жалуются некоторые долгожители на берегу Мансанареса.

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"Раньше были футбольные дни, бизнес процветал, а сейчас – сплошной крах", – добавляет менеджер одного локаля, который все еще продолжает работать вблизи арены, принимая считанных клиентов в день, в основном тех, кто пришел посмотреть на "действо" машин.

"Это медленная смерть", – говорит пожилая дама со слезами на глазах.

Qué jodida locura ??https://t.co/P1sBhRuVLd — G ∆ R C Í ∆ (@Garcia_____) July 17, 2019

На стадион возможно попасть только через один вход, предназначенный для строителей. Пока ведутся работы по демонтажу, ворота находятся закрытыми на семь замков. Правда, бесстрашные "ютуберы" находят способ проникнуть на Кальдерон ночью, чтобы заснять жуткие кадры. Видео поваленных трибун и уничтоженного газона вполне способны собрать до 200 тысяч просмотров...

Ожидается, что старый дом мадридского Атлетико будет полностью стерт с лица земли до весны следующего года. Немало фанатов даже слушать не хотят о Метрополитано: "Я не думаю, что когда-нибудь поеду туда. Мне рассказывали, что новая арена – бездушная. Там нет неповторимой ауры Кальдерона".

"На Метрополитано – очень плохая акустика, трибуны расположены далеко от поля. Кроме этого, стадион находится за городом, куда не всегда удобно добираться. На Кальдероне царила особая атмосфера", – рассказывает сосио Атлетико Челе Брасеро.

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Demolición del Estadio Vicente Calderón (DIRECTO) https://t.co/f8aHPrdmpW — Álex Martín (@alex_martinn_10) July 17, 2019

На месте культового сооружения планируют создать огромную урбанистическую зону, построить торговый центр и государственное жилье. Стоимость всех проектов – более 100 млн евро... и здоровье 3 тысяч учеников, обучающихся неподалеку старой арены. Родители детей уже пожаловались на мадридских чиновников в суд из-за масштабного загрязнения прилегающих к стадиону территорий густым слоем пыли. Несмотря на это, работы на Кальдероне не прекращаются. Вскоре здесь будет бушевать новая жизнь, а о футболе будет напоминать разве что небольшой монумент.