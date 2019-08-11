Атлетіко встановить пам'ятник Арагонесу біля Ванда Метрополітано – фанати зібрали неймовірну суму

Атлетіко вшанує пам'ять легендарного тренера Луїса Арагонеса. Клуб встановить біля домашньої арени статую наставника.

Мадридський Атлетіко планує вшанувати пам'ять відомого іспанського тренера Луїса Арагонеса, який помер у 2014 році. "Матрацники" встановлять його статую біля Ванда Метрополітано – домашнього стадіону клубу.

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Клуб спільно з фанатами зібрав для цього майже 130 тисяч євро. Залишок суми буде переданий на благодійність, повідомляє Marca.

Арагонес виступав за Атлетіко під час ігрової кар'єри, а пізніше тренував команду. В обох статусах ставав чемпіоном Іспанії, а на чолі національної збірної виграв Євро-2008. До слова, саме під керівництвом Арагонеса Атлетіко програв Динамо фінал Кубка володарів кубків 1985/86.

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