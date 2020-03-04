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Атлетико согласовал контракт с Ракитичем, – Marca

09:28 115 Читати українською
Атлетико согласовал контракт с Ракитичем, – Marca
Иван Ракитич / Фото из открытых источников

Хорватский полузащитник "сине-гранатовых" Иван Ракитич близок к смене клуба.

Руководство мадридского Атлетико всерьез рассчитывает летом подписать полузащитника каталонской Барселоны Ивана Ракитича, сообщает издание Marca. "Матрасники" уже согласовали условия контракта с 31-летним футболистом.

При Вальверде в Барселоне были плохие времена, но сейчас все в прошлом, – Ракитич

Напомним, соглашение хорвата с "блаугранас" рассчитано до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро. Ранее Ракитич неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в Испании, соответственно, Атлетико будет для него приоритетным вариантом. К слову, в услугах Ивана заинтересованы также Манчестер Юнайтед и туринский Ювентус.

В текущем сезоне Ракитич сыграл за Барселону 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 голевые передачи.

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Испания Атлетико Атлетико Трансферы Барселона Барселона Иван Ракитич Иван Ракитич Трансферы Барселоны
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