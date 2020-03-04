toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО - КОЛОС ЧЕЛСІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Атлетіко узгодив контракт з Ракітічем, – Marca

09:28 502 Читать на русском
Атлетіко узгодив контракт з Ракітічем, – Marca
Іван Ракітіч / Фото з відкритих джерел

Хорватський півзахисник "синьо-гранатових" Іван Ракітіч близький до зміни клубу.

Керівництво мадридського Атлетіко всерйоз розраховує влітку підписати півзахисника каталонської Барселони Івана Ракітіча, повідомляє видання Marca. "Матрасники" вже узгодили умови контракту з 31-річним футболістом.

При Вальверде у Барселоні були погані часи, але зараз все в минулому, – Ракітіч

Нагадаємо, угода хорвата з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро. Раніше Ракітіч неодноразово заявляв, що хотів би залишитись в Іспанії, тому Атлетіко буде для нього пріоритетним варіантом. До слова, в послугах Івана зацікавлені також Манчестер Юнайтед і туринський Ювентус.

У поточному сезоні Ракітіч зіграв за Барселону 30 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 4 гольові передачі.

Реал – на паузі: Лунін потребує агента, тренера та іншого чемпіонату

blog_ava
Динамо – Колос: Циганков поклав класичний супергол, Михайличенко карає і виграє битву за очками, а VAR в одні ворота
01:20
13222
Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Трансфери Барселона Барселона Іван Ракітіч Іван Ракітіч Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
11
хв
Маріуполь
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук