Атлетіко узгодив контракт з Ракітічем, – Marca

Хорватський півзахисник "синьо-гранатових" Іван Ракітіч близький до зміни клубу.

Керівництво мадридського Атлетіко всерйоз розраховує влітку підписати півзахисника каталонської Барселони Івана Ракітіча, повідомляє видання Marca. "Матрасники" вже узгодили умови контракту з 31-річним футболістом.

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Нагадаємо, угода хорвата з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро. Раніше Ракітіч неодноразово заявляв, що хотів би залишитись в Іспанії, тому Атлетіко буде для нього пріоритетним варіантом. До слова, в послугах Івана зацікавлені також Манчестер Юнайтед і туринський Ювентус.

У поточному сезоні Ракітіч зіграв за Барселону 30 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 4 гольові передачі.

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