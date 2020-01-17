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Барселона может обменять Ракитича на игрока Ювентуса

17 января 13:17 336 Читати українською
Барселона может обменять Ракитича на игрока Ювентуса
Иван Ракитич / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич уже зимой может перебраться в Серию А.

Барселона и Ювентус намерены осуществить звездный обмен, сообщает caughtoffside со ссылкой на итальянские СМИ.

Ювентус определился относительно трансфера Ракитича

Барса может отправить в Турин хавбека Ивана Ракитича, взамен на форварда Юве Федерико Бернардески. Двойной переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

По информации СМИ, хорват недоволен малым количеством игровой практики в столице Каталонии и не против попрощаться с "блаугранас". У Бернардески похожая ситуация, последние три матча Серии А он провел на скамейке запасных.

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