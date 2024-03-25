Коке продлил с Атлетико контракт до лета 2025 года с возможностью ежегодной пролонгации соглашения. Об этом информирует официальный сайт "кольчонерос". В такой способ "матрасники" решили поощрить своего самого преданного футболиста: он является воспитанником Атлетико и всю свою карьеру защищает только красно-белые цвета.

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"Коке продолжит выступать за мадридский Атлетико в следующем сезоне. Наш капитан, чей контракт истекает 30 июня, заключил с клубом соглашение, предусматривающее ежегодное продление в конце каждого сезона", – говорится в заявлении.

32-летний полузащитник является рекордсменом по количеству официальных матчей в футболке "кольчонерос". В общей сложности Коке выходил на поле в составе мадридского клуба 626 раз.

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