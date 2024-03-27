Атлетіко намагається домовитися зі Спортінгом про трансфер найкращого бомбардира чемпіонату Португалії Віктора Дьокереша, який у 24 матчах Прімейри забив 22 м'ячі. Крім цього на його рахунку 10 асистів у чемпіонаті Португалії, він – другий футболіст ліги за цим показником.

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Однак ціна на шведа "кусається" – "зелено-білі" готові відпустити свого лідера не менше, ніж за 90 млн євро. До того ж "леви" вже зробили знижку в 10%, адже в контракті Дьокереша з лісабонським клубом прописаний пункт із клаусулою в розмірі 100 млн євро.

Як інформує AS, щоб інвестувати в Дьокереша таку суму, Атлетіко доведеться продавати кількох гравців. Мадридський клуб був би радий включити в цей список Жоау Феліша, який наразі виступає за Барселону на правах оренди, але зробити це буде дуже складно.

На рахунку Дьокереша 36 голів у 39 матчах за Спортінг у цьому сезоні у всіх турнірах. Влітку 2023 року Спортінг придбав форварда у Ковентрі за 21 млн євро.

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