Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте не сможет помочь своей команде в игре против Барселоны.

"Матрасники" решили обжаловать желтую карточку своего полузащитника, которую он получил во время встречи против Альмерии. Льоренте получил "горчичник", который для него стал пятым в сезоне, за то, что сорвал голевую атаку соперника. Руководство Атлетико считает, что выводы судей были неправильными.

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Апелляционный комитет Испанской федерации футбола отклонил апелляцию "матрасников", ссылаясь на то, что изображения не дают четкого объяснения действий арбитра и доказательств, которые представил клуб, недостаточно, а значит, желтую карточку отменять невозможно. Таким образом, Льоренте пропустит матч против Барселоны. Об этом сообщает AS.

Полузащитник Атлетико в нынешнем сезоне сыграл в 22 матчах Ла Лиги. Он отметился одним голом и сделал две результативные передачи. Напомним, что "матрасники" сыграют против Барселоны в рамках 30 тура чемпионата Испании 23 апреля.

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