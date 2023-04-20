"Матрацники" вирішили оскаржити жовтку картку свого півзахисника, яку він отримав під час зустрічі проти Альмерії. Льоренте отримав "гірчичник", який для нього став п'ятим у сезоні, за те, що зірвав гольову атаку суперника. Керівництво Атлетіко вважає, що висновки суддів були не правильними.

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Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу відхилив апеляцію "матрацників", посилаючись на те, що зображення не дають чіткого пояснення дій арбітра і доказів, які представив клуб, недостатньо, а отже, жовту картку скасовувати неможливо. Таким чином, Льоренте пропустить матч проти Барселони. Про це повідомляє AS.

Півзахисник Атлетіко в цьому сезоні зіграв у 22 матчах Ла Ліги. Він відмітився одним голом та зробив дві результативні передачі. Нагадаємо, що "матрацники" зіграють проти Барселони в рамках 30 туру чемпіонату Іспанії 23 квітня.

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