У Барселоны теперь нет причин для волнений по поводу участия Гави, в частности, в поединке 27 тура Ла Лиги против Эльче (4:0).

Аутсайдер Примеры подал апелляцию из-за юного хавбека, ведь за несколько дней до матча его регистрация в статусе игрока основной команды Барсы была отменена из-за нарушения финансовых правил.

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Эльче ссылался на статью RFEF, которая запрещает футболисту продолжать сезон, если его действующее соглашение было отменено. Впрочем, Барселона еще накануне встречи консультировалась с Лигой по поводу ситуации, поэтому за санкции не переживала. Так и вышло.

Как информирует Marca, Комитет по конкуренции отклонил апелляцию "бело-зеленых". Гави и клуб выполнили все общие требования, чтобы футболист имел право выступать за первую команду.

В этом сезоне 18-летний центральный хавбек провел 41 поединок за "блаугранас", отличился двумя голами и шестью результативными передачами. Барса лидирует в Ла Лиге с 11-очковым отрывом от Реала. Впереди у каталонцев дуэль с Атлетико 23 апреля.

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