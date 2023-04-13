Действия арбитров в Испании обсуждаются широко, а рефери неоднократно критиковали за их решения. Чтобы избежать споров в преддверии матчей, Атлетико предложил Королевской испанской федерации не сообщать о назначении арбитров на матчи.

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По мнению "матрасников", это снизит давление на судей, поскольку их не будут обсуждать несколько дней в соцсетях. Эта мера направлена на то, чтобы рефери готовились к матчу без лишнего внимания. Об этом сообщило Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Мигеля Мартина Талавера. RFEF обычно объявляет о назначении арбитров на игры выходного дня в четверг.

Напомним, что УЕФА сообщает, какой арбитр будет руководить каждым матчем, за два дня до этого. В воскресенье, если игра Лиги чемпионов во вторник, и в понедельник, если она назначена на среду.

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