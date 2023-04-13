Дії арбітрів в Іспанії широко обговорюються, а рефері неодноразово критикували за їхні рішення. Щоб уникнути суперечок напередодні матчів, Атлетіко запропонував Королівській іспанській федерації не повідомляти про призначення арбітрів на матчі.

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На думку "матрацників", це зменшить тиск на суддів, оскільки їх не будуть обговорювати декілька днів у соцмережах. Цей захід спрямований на те, щоб рефері готувались до матчу без зайвої уваги. Про це повідомило Mundo Deportivo з посиланням на журналіста Мігеля Мартіна Талавера. RFEF зазвичай оголошує призначення арбітрів на ігри вихідного дня в четвер.

Нагадаємо, що УЄФА повідомляє, який арбітр керуватиме кожним матчем, за два дні до цього. У неділю, якщо гра Ліги чемпіонів у вівторок, і в понеділок, якщо вона запланована на середу.

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