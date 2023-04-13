Между 31-летним защитником и "блаугранас" в течение длительного времени происходили переговоры. Главный тренер Хави хотел видеть в своей команде еще одного центрального защитника, а Иньиго Мартинес, учитывая свой возраст, хотел сыграть в Лиге чемпионов. Переговоры несколько задерживались из-за "lела Негрейры", но руководство каталонского клуба заверило игрока, что с его соглашением не будет никаких проблем.

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Как стало известно Relevo, защитник Атлетика уже подписал контракт и прошел медосмотр. Соглашение с Барселоной рассчитано на два года. Мартинес несколько улучшит свою зарплату, но главной мотивацией для игрока была возможность изменить обстановку и выиграть титулы в будущем.

Хави видит Мартинеса как игрока с победным менталитетом и характером, чего не хватает в его нынешнем составе. Другим важным фактором для наставника Барселоны является возможность играть с тремя центральными защитниками, чтобы использовать атакующие возможности Бальде. И для этого ему нужен футболист, который даст гарантию безопасности на левом фланге обороны.

Отметим, что центральный защитник достаточно регулярно вызывается в национальную сборную Испании, но на поле выходит не так часто. В нынешнем сезоне Иньиго Мартинес сыграл 13 матчей Ла Лиги. В его активе один гол за Атлетик.

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