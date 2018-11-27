Атлетико повесил ценник на Диего Косту

Мадридский клуб готов продать форварда за 75 млн евро.

Атлетико готовы рассмотреть предложения по Диего Косте. Главное условие – клуб, который захочет приобрести нападающего, должен предложить по меньшей мере 75 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Претендентами на Коста называют ряд китайских клубов. В частности, и Далянь Ифань, где уже выступает его экс-одноклубник Феррейра Карраско.

В текущем сезоне испанец забил 4 гола в 14 матчей за мадридцев. В последнее время игрока мучают повреждения, которые не дают ему выйти на пик спортивной формы.

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