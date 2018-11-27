ПСЖ и Ливерпуль в смертельной битве, Зинченко ждет шанса от Гвардиолы – анонс самых интересных матчей 5 тура ЛЧ

"Футбол 24" представляет анонс самых интересных поединков 5 тура Лиги чемпионов 2018/19.

Рома – Реал

Вторник, 27 ноября, 22:00. Рим, Стадио Олимпико. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

В центральном матче группы G встретятся лидеры группы, набравшие по 9 очков. В поединке первого тура Реал уверенно разбил Рому со счетом 3:0, однако именно после этого матча мадридцев словно подменили – у команды начался настоящий кризис, который завершился отставкой Хуленга Лопетеги.

Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Приход Сантьяго Солари, казалось, наладил ситуацию, однако в матче последнего тура Реал потерпел фиаско в Эйбаре со счетом 0:3. Таким образом обе команды подходят к отчетной игры не в лучшем настроении – Рома на прошлых выходных также потерпела поражение в чемпионате (от Удинезе), а в последние 5 поединках Серии А "джалоросси" одержали только одну победу и занимают 7 место в чемпионате. Неудивительно, что в столице Италии все чаще раздаются слухи о возможной отставке Ди Франческо.

И Рома, и Реал имеют определенные проблемы с составами. Римлянам не помогут травмированные Пасторе и Де Росси, а мадридцы не могут рассчитывать на Кейлора Наваса, Каземиро и Начо.

Интересно, что обе команды могут выйти в 1/8 финала еще до игры – если ЦСКА в Москве не победит Викторию. В любом случае, победитель матча в Риме гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Лион – Манчестер Сити

Вторник, 27 ноября, 22:00. Лион, Стад де Люмьер. Прямая трансляция на Oll.tv.

Соперники Шахтера в группе F сойдутся в Лионе параллельно с матчем "горняков" против Хоффенхайма. В матче первого тура французы на выезде сенсационно одолели Манчестер Сити. Эта победа до сих пор остается единственной для Лиона, который в последующих трех поединках расписал ничьи. В свою очередь Ман Сити после поражения в первом туре одержал 3 победы, в том числе две над Шахтером.

Манчестер Сити для оформления путевки в плей-офф устроит и ничья, а в случае победы подопечные Гвардиолы гарантируют себе первое место. Лиону желательно побеждать, чтобы не откладывать вопрос выхода из группы на последний тур в Харькове.

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К слову, украинец Александр Зинченко полетел в составе команды в Лион. Учитывая травму Менди и успешную игру в матче с Шахтером, Зинченко имеет шансы выйти и на поле и в сегодняшнем поединке.

Хосеп Гвардиола испытывает определенные проблемы с составом – точно не сыграют де Брюйне, Бернарду Силва, Менди, Жезус и Гюндоган. У хозяев под вопросом участие Фекира.

Ювентус – Валенсия

Вторник, 27 ноября, 22:00. Турин, Ювентус Стэдиум.

Лидер квартета H Ювентус дома принимает Валенсию, которая откровенно проваливает сезон в чемпионате Испании. Для выхода из группы туринцев устроит и ничья. Испанцам для продолжения борьбы за выход из группы необходима исключительно победа – в таком случае Валенсия сохранит шансы на плей-офф перед последним туром. Любой другой результат и победа МЮ на Янг Бойз отправит Валенсию в Лигу Европы.

Этот матч будет иметь принципиальное значение для Криштиану Роналду, получившего скандальное удаление в поединке первого тура между этими командами.

Обе команды подходят к отчетному поединку фактически оптимальными составами.

ПСЖ – Ливерпуль

Среда, 28 ноября, 22:00. Париж, Парк де Пренс. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Без сомнения, центральный матч 5 тура Лиги чемпионов. В первом поединке между этими командами Ливерпуль вырвал победу со счетом 3:2, однако в следующих матчах подопечные Клоппа сами усложнили себе жизнь, уступив на выезде Наполи и Црвене Звезде.

Группа C – наиболее ровный квартет текущей Лиги чемпионов, ведь все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Победа в Париже гарантирует Ливерпулю выход из группы (в случае потери очков Црвеной Звездой), однако сделать это будет невероятно сложно. ПСЖ в свою очередь может значительно улучшить свои позиции перед поединком последнего тура в Белграде (сейчас парижане набрали 5 очков, у Ливерпуля и Наполи по 6, у сербов 4).

Ливерпуль может не досчитаться Садио Мане, который простудился, и Джо Гомеса (повреждение). У ПСЖ до сих пор под вопросом участие Неймара и Мбаппе. Впрочем, оба игрока уже вернулись к тренировкам после травм – практически нет сомнений, что они все же выйдут на поле в решающем для своей команды поединке. Учитывая амбиции ПСЖ, невыход из группы может стать фатальным для Томаса Тухеля.

Тоттенхэм – Интер

Среда, 28 ноября, 22:00. Лондон, Уэмбли. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

В матче группы B сойдутся претенденты на вторую путевку в плей-офф, ведь одну уже забронировала Барселона. В первом туре миланцы драматично вырвали победу на последних минутах. Именно эти 3 очка и разделяют соперников в турнирной таблице.

Тоттенхэму для сохранения шансов на плей-офф необходимо только побеждать. Таким образом команду Почеттино ожидает настоящая битва смерти. Тоттенхэму могут не помочь Роуз и Трипьер, другие игроки готовятся к поединку. В составе Интера травмирован только Врсалько.

Лондонцы подходят к матчу в хорошем настроении, ведь на прошлых выходных "шпоры" разгромили Челси и закрепились в топ-3 АПЛ. Интер занимает то же 3 место в Серии А.