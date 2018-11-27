Атлетіко повісив цінник на Дієго Косту

Мадридський клуб готовий продати форварда за 75 млн євро.

Атлетіко готові розглянути пропозиції щодо Дієго Кости. Головна умова – клуб, який захоче придбати нападника, повинен запропонувати щонайменше 75 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ

Претендентами на Косту називають низку китайських клубів. Зокрема, і Далянь Іфан, де вже виступає його екс-одноклубник Феррейра Карраско.

У поточному сезоні іспанець забив 4 голи у 14 матчів за мадридців. Останнім часом гравця мучають пошкодження, які не дають йому вийти на пік спортивної форми.

ПСЖ та Ліверпуль у смертельній битві, Зінченко очікує на шанс від Гвардіоли – анонс найцікавіших матчів 5 туру ЛЧ